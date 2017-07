Schwimmer entdeckt Flugzeugteil im Neusiedler See

Der Fund von Kriegsrelikten - wie etwa Granaten und dergleichen - kommt bei uns noch immer recht häufig vor. Doch was ein 54- Jähriger am Dienstagabend quasi im "Vorbeischwimmen" im Neusiedler See entdeckte, findet man auch nicht alle Tage. So stieß der Mann in der Nähe von Weiden am See offenbar auf Teile eines Flugzeuges aus dem Zweiten Weltkrieg.