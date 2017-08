Schwerverletzter schleppte sich noch 3 km weit

Zum folgenschweren Unfall kam es laut Polizei in Obervellach im Bezirk Spittal an der Drau. Der Student war laut Polizei von der Gugganig- Alm in Richtung Tal unterwegs, als er in etwa 1600 Metern Seehöhe plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und vom Weg abkam.

Der 26- Jährige überschlug sich daraufhin samt Quad, stürzte 50 Meter weit und erlitt schwere Verletzungen. Doch der junge Mann rappelte sich auf und schleppte sich noch drei Kilometer weit bis zu einem Gasthof. Dort wurde er vom Team des Rettungshubschraubers abgeholt, erstversorgt und ins Spital gebracht.