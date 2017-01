Schwerkranker (23) auf Jobsuche: 200 Absagen

Pfeffer aus Mank im Bezirk Melk leidet an Muskeldystrophie Duchenne, einer muskulären Erbkrankheit, die nicht heilbar ist. Seit seinem zehnten Lebensjahr versagen die Muskeln des Niederösterreichers nach und nach - der junge Mann ist stets auf Hilfe angewiesen. "Der Verlauf der Krankheit ist fortschreitend. Ich komme damit aber gut zurecht. Für mein Alter bin ich noch immer in einer recht guten Verfassung. Ich bin dankbar, dass es mir noch so gut geht", zeigt sich der 23- Jährige zuversichtlich.

Hilfe bekommt der Schwerkranke im Alltag von seiner Familie - die Mutter des 23- Jährigen und seine 18 Jahre alte Schwester kümmern sich liebevoll um ihn, aber auch ein persönlicher Assistent ist täglich im Einsatz. Finanzielle Unterstützung für die Familie wäre in dieser Situation natürlich mehr als hilfreich - und das weiß auch Pfeffer. Genau aus diesem Grund möchte der Niederösterreicher auch gerne selbst Geld verdienen, doch die Jobsuche war bislang erfolgreich.

"Suche schon seit zwei Jahren einen Job"

"Ich habe die Handelsschule in Wien abgeschlossen. Seit zwei Jahren suche ich nun schon einen Job in Niederösterreich", so Pfeffer. 200 Bewerbungen schickte der 23- Jährige bereits weg, zurück kamen allerdings nur Absagen. Wie der Niederösterreicher gegenüber krone.at erzählte, brachte ihn dann seine Mutter auf die Idee, einen Aufruf auf Facebook zu starten.

"Zu meinen Kenntnissen gehören das Zehn- Finger- Tastschreiben, EDV- Kenntnisse und Buchhaltungskenntnisse. Die Aufgaben mit dem Computer machen mir sehr viel Spaß. Ich möchte im Bereich Büro arbeiten. Ich bin ein wissbegieriger, kommunikativer, teamfähiger und lernfähiger Mensch. Ich möchte ungefähr 20 Stunden pro Woche arbeiten", schreibt Pfeffer.

"Das ist echt ein Wahnsinn"

Binnen kürzester Zeit wurde das Posting tausendfach geteilt. Hunderte User beglückwünschten den jungen Mann zu seinem mutigen Schritt und boten ihre Hilfe an. "Das ist echt der Wahnsinn. Ich werde mir alle Kommentare durchlesen, bei so vielen muss ich mir aber erst einen Überblick verschaffen", so der 23- Jährige überglücklich im Gespräch mit krone.at.

Doch was wäre eigentlich der Traumjob des Niederösterreichers? "Was ich arbeite, ist mir ganz egal. Wichtig ist mir nur, dass ich einen Job an einem barrierefreien Arbeitsplatz habe und ein bisschen Geld verdiene. Damit könnte ich meine Mutter unterstützen und wir könnten uns vielleicht eine größere Wohnung leisten. Dann würden wir nicht immer so zusammenpicken", so Pfeffer, der mit seiner Familie und dem Pflegepersonal in einer Zweizimmerwohnung lebt, bescheiden.

Haben Sie vielleicht ein Jobangebot für Michael Pfeffer? Dann senden Sie ihm eine E- Mail an michael.pfeffer93@gmx.net !