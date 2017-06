Schwere Unwetter: Tausende Haushalte ohne Strom

Schwere Gewitter mit Sturm haben am Sonntag in der Steiermark und Kärnten für Stromausfälle, Überschwemmungen und Vermurungen gesorgt. In der Steiermark waren am Nachmittag bis zu 18.000 Haushalte ohne Strom, 2000 waren es in Kärnten. Personen waren nicht in Gefahr.