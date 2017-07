Schwere Schäden durch Unwetter in Oberösterreich

Das Landesfeuerwehrkommando meldete, dass das gesamte Bundesland betroffen war, besonders aber die Bezirke Vöcklabruck, Gmunden, Wels- Land, Grieskirchen und Eferding. Die Einsatzkräfte bekämpften Brände nach Blitzschlägen, pumpten überflutete Unterführungen und Keller aus und räumten Straßen, die durch umgestürzte Bäume blockiert waren.

Foto: APA/WOLFGANG SPITZBART

Hausbesitzer bei Blitzschlag verletzt

In Waxenberg im Bezirk Urfahr- Umgebung schlug ein Blitz in den Stromverteilerkasten eines Einfamilienhauses ein, berichtete die Landespolizeidirektion. Der 47- jährige Hausbesitzer dürfte genau im Spannungsfeld der Energieentladung gestanden sein und wurde durch einen Stromschlag zu Boden geschleudert. Der Notarzt leistete ihm Erste Hilfe, danach wurde der Mann in die Linzer Uniklinik eingeliefert. Der Stromverteiler wurde völlig zerstört, durch die Wucht des Einschlages wurden sogar Teile der Holzverkleidung von der Decke über ihm gerissen.

In Neukirchen an der Vöckla im Bezirk Vöcklabruck brach während eines Gewitters in einem landwirtschaftlichen Anwesen, in dem sich auch eine Mostschenke befindet, ein Brand aus. 100 Gäste, die zu diesem Zeitpunkt im Gebäude waren, wurden in Sicherheit gebracht. Der Dachstuhl des Gebäudes wurde komplett zerstört. 13 Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarobjekte.

Segler mussten aus Attersee gerettet werden

Am Attersee fuhren ein 47- und ein 50- Jähriger trotz Sturmwarnung mit einem Katamaran aus und kenterten prompt etwa 60 Meter vom Ufer entfernt. Die Wasserrettung und die Polizei rückten trotz der widrigen Bedingungen mit Motorbooten aus und retteten die beiden Männer. Sie werden wegen der Missachtung der Sturmwarnung angezeigt.

In der Bezirksstadt Grieskirchen barg die Feuerwehr einen Pkw- Lenker, der in einer überfluteten Unterführung stecken geblieben war. Danach zog sie auch sein Fahrzeug ins Trockene und pumpte das Wasser ab. Wie in anderen Teilen von Oberösterreich meldete auch die Feuerwehr Wels zahlreiche Einsätze, um durch den Sturm umgeworfene oder durch Blitz gespaltene Bäume von Häusern, Fahrbahnen und Gehsteigen zu räumen. In Gmunden wurde ein 150 Quadratmeter großes Blechdach vom heftigen Sturm von einem Haus gerissen.

Sportfreunde- Stiller- Konzert abgebrochen

Auf der Burg Clam wurde ein Konzert der Band Sportfreunde Stiller wegen des drohenden Unwetters zuerst unter- und schließlich abgebrochen. Die 7000 Fans mussten das Gelände aus Sicherheitsgründen verlassen. Die Karten können zurückgegeben werden.

In der Nacht beruhigte sich die Situation wieder.