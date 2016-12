Schwere Schäden durch Brand in Grazer Wohnhaus

Ein Feuer in einem Mehrparteienhaus in Graz hat am Sonntag hohen Sachschaden angerichtet. Die Wohnungsinhaberin floh ins Stiegenhaus und verständigte über den Notruf selbst die Feuerwehr, die den Brand rasch unter Kontrolle brachte. Die Frau wurde vorsichtshalber zur Untersuchung ins Spital gebracht.