Schweinefleisch- Aus: Das sagen Ernährungsexperten

Der Biss in ein knackiges Würstel oder knuspriges Schnitzerl vom Schwein gehört für viele zu den kulinarischen Kindheitserinnerungen, wenn der Magen knurrte. Doch damit ist Schluss. Denn Schweinefleisch wurde vielerorts aus Kindergärten und Horten verbannt. Unter anderem in Salzburg, wo das Bekanntwerden dieser Praxis am Freitag für Wirbel sorgte.