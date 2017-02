Schwarz- Rot- Grün für Sieger Nagl eine Option

Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) sieht seine Koalitionsoptionen nach der Gemeinderatswahl nicht auf Schwarz- Blau beschränkt. In der "ZiB 2" nannte er am Montag - trotz des Ausscheidens der SPÖ aus der Proporz- Regierung - auch Schwarz- Rot- Grün als Variante. Sehr enttäuscht zeigte er sich über die KPÖ - und kündigte an, dass die Volkspartei Elke Kahr nicht zur Vizebürgermeisterin wählen wird.