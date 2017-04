Schwan legt mit Gleislandung Wiener U6 lahm

Da hat es sich der Schnabelträger aber an sehr ungünstiger Stelle gemütlich gemacht: Ausgerechnet die Gleise der Wiener U6 hat sich ein Schwan am Mittwochmorgen als Landeplatz auserkoren und so die Weiterfahrt verhindert. Nach einem 15- minütigen Stopp erbarmte sich der gefiederte Geselle und machte selbst einen Abflug.