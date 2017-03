Schuss vor Disco: Drei Verdächtige enthaftet

Die drei Männer - zwei Serben im Alter von 21 und 41 Jahren und ein 44- jähriger Montenegriner - waren festgenommen worden, nachdem vor dem Club "The Box" einem 31- jährigen Rumänen in den Oberschenkel geschossen worden war. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die drei zwar bewaffnet waren, von ihren Schusswaffen aber nicht Gebrauch gemacht hatten. "Der dringende Tatverdacht gegen das Trio war damit vom Tisch", so Verteidiger Philipp Wolm gegenüber der APA.

Im Streit mit Faust gegen Wand geschlagen

Der Rumäne hatte in dem Club, der sich im selben Gebäude wie das Hotel Hilton befindet, eine Frau kennengelernt. Zu vorgerückter Stunde entzündete sich zwischen den beiden ein Streit, im Zuge dessen der 31- Jährige mit der Faust wuchtig gegen die Wand schlug. Darauf wurde er des Lokals verwiesen - angeblich von insgesamt sieben Männern.

Einem von ihnen soll der hinausgeschmissene Rumäne zugerufen haben, er möge "rauskommen, dann machen wir uns das eins zu eins aus". Darauf soll dieser eine Pistole gezückt und über ein Absperrgitter hinweg dem 31- Jährigen ins Bein geschossen haben.

Schütze setzte sich ins Ausland ab

Während der Verletzte ins Spital kam und ärztlich versorgt wurde, gelang dem Schützen die Flucht vom Tatort. Er dürfte sich ins Ausland abgesetzt haben. Die Polizei soll dem Vernehmen nach mittlerweile seine Identität kennen und gezielte Fahndungsmaßnahmen eingeleitet haben.