Schuss gelöst: Kugel schlägt bei Nachbarin ein

In einer Wohnung in Salzburg- Itzling hat sich am frühen Donnerstagmorgen ein Schuss aus einer Schrotflinte gelöst, nachdem der Waffenbesitzer eigenen Angaben zufolge beim Transport der Waffe gestolpert war. Die Metallkugel durchschlug die Wohnzimmer- und die Eingangstür, flog durch den Hausflur und drang durch die gegenüberliegende Eingangstür in die Garderobe einer 60- jährigen Nachbarin ein.