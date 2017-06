Schulreform: Regierung rauft sich zusammen

Für die Verabschiedung des Schulautonomiepakets ist eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat und somit neben den Stimmen der Regierungsparteien auch jene der Grünen oder der FPÖ nötig. Die Grünen verlangten dafür unter anderem die gesetzliche Ermöglichung einer Modellregion zur Gesamtschule in Vorarlberg.

Mahrer und Hammerschmid Foto: APA/Herbert Neubauer

15 Prozent der Schulen dürfen Gesamtschule proben

Laut dem neuen "finalen" Vorschlag können bundesweit bis zu 15 Prozent aller Schulen die gemeinsame Schule erproben. Pro Bundesland dürfen jedoch nicht mehr als 5000 AHS- Unterstufenschüler betroffen sein - das würde eine Modellregion in Vorarlberg mit seinen knapp 4000 AHS- Unterstufenschülern ermöglichen. Es gibt allerdings noch eine Hürde: Es dürfen nur Schulen in Modellregionen einbezogen werden, wenn eine Mehrheit der Eltern und eine Mehrheit der Lehrer am Standort zustimmt.

Grüne: "ÖVP hat offenbar nachgegeben"

Von den Grünen gibt es vorsichtig positive Signale: "Es ist sehr erfreulich, dass unser Druck gewirkt und die ÖVP offenbar nachgegeben hat", so Bildungssprecher Harald Walser. Man müsse sich aber erst ansehen, was genau in dem Vorschlag drinnenstehe. Er warte noch auf die Übermittlung der nötigen Texte, sagte Walser. Diese sollten demnächst vorliegen, am Nachmittag könne darüber schon verhandelt werden, so der grüne Bildungssprecher.

Harald Walser Foto: APA/Roland Schlager

Kommt es zu einer Einigung mit den Grünen, deren Zustimmung für eine Zwei- Drittel- Mehrheit nötig ist, kann diese bereits in der kommenden Woche in den Nationalrat kommen. Die nötige Zuweisung an den Unterrichtsausschuss könnte dann am kommenden Montag ausgerechnet in der von den NEOS einberufenen Sondersitzung zur "gescheiterten Bildungsreform der Kern- Kurz- Regierung" erfolgen. Am Tag darauf tagt der Ausschuss, endgültig beschlossen werden könnte das Gesetzeswerk dann bei einer Nationalratssitzung Ende Juni.

Zuletzt waren die Verhandlungen zwischen den drei Parteien in der Vorwoche im Sand verlaufen. Die Grünen hatten der ÖVP vorgeworfen, von einer Einigung abgerückt zu sein. Die Volkspartei verwies wiederum darauf, dass man noch nichts endgültig vereinbart gehabt habe.

SPÖ sieht Einigung "zum Greifen nahe"

In der SPÖ wird schon vorab gefeiert: Bundeskanzler Christian Kern freute sich auf Facebook über "bessere Zukunftschancen für unsere Kinder".

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser bemühte Parallelen zum Sport: "Nach beschwerlichem Hürdenlauf mit unnötigen Ehrenrunden ist nun das Ziel für eine moderne Bildungspolitik zum Greifen nahe", hieß es in einer Aussendung.

Foto: APA/Gert Eggenberger

In der Volkspartei wiederum appelliert man in Richtung SPÖ, nun auch jenen Projekten zuzustimmen, die der ÖVP am Herzen liegen. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter nannte in einer Aussendung etwa explizit die Studienplatzfinanzierung.

FPÖ will Schulautonomiepaket nicht zustimmen

Die FPÖ sieht in der rot- schwarzen Einigkeit "Wahlkampftaktik". "Wir Freiheitliche werden dem Paket keinesfalls zustimmen", betonte Bildungssprecher Wendelin Mölzer.