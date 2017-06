Schulautonomie: Scheitert Vorhaben nun an Grünen?

Nach langem Raufen haben haben SPÖ und ÖVP am Montag die Einigung auf einen Kompromiss beim Schulautonomiepaket verkündet . Nun könnte das Gesetzesvorhaben allerdings an den Grünen scheitern, sie wollen dem Vorschlag nach Studium der Details derzeit nicht zustimmen. Die Regierung braucht allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und die FPÖ hatte bereits im Vorfeld Kritik an den Plänen der Koalition geäußert und abgewunken.