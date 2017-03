Schüssel hat keine Angst vor U- Ausschuss

Ex- Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) verteidigt nach wie vor die Entscheidung der damaligen schwarz- blauen Regierung zum Kauf der Eurofighter. Von angeblichen Bestechungsgeldern hat er, wie er in einem Interview mit den "Salzburger Nachrichten" (Samstagsausgabe) sagte, nichts mitbekommen. Kritik übte er an dem Vergleich von Ex- Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ). Die 2007 gemachten Vertragsveränderungen erachtet Schüssel nämlich als einzige Fehler.