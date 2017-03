Schüsse vor Wiener Szeneklub - ein Verletzter

Zur Schussabgabe kam es nach Angaben der Polizei in der Landstraßer Hauptstraße gegen 5 Uhr morgens. Zuvor war der 30- Jährige mit drei Verdächtigen - zwei Serben und einem Montenegriner im Alter von 25, 41 und 44 Jahren - bereits in dem Lokal in Streit geraten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich wenig später ins Freie, wo schließlich ein Schuss fiel - der 30- Jährige wurde in den Oberschenkel getroffen.

Foto: Screenshot Google Maps

Das Opfer wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht, es befinde sich nicht in Lebensgefahr, so die Exekutive. Die drei Tatverdächtigen konnten von Einsatzkräften der WEGA festgenommen werden.

Die Hintergründe des Streits bzw. wer von den drei Männern der Schütze war, ist noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Die Verdächtigen werden derzeit einvernommen.