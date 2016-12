"Schüsse oder Kracher": WEGA- Einsatz in Ottakring

Weil möglicherweise Schüsse gefallen sind, hat es am frühen Freitagabend am Johann- Nepomuk- Berger- Platz in Wien- Ottaking einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Der Verkehrsknoten, über den drei Straßenbahnlinien laufen, wurde am Vorweihnachtsabend vorübergehend gesperrt. Wega- Beamte durchkämmten den Platz und umliegende Straßen. Zwei Männer wurden ausgeforscht, die als mögliche Verdächtige infrage kommen. Ob sie tatsächlich geschossen hatten, blieb allerdings vorerst offen.