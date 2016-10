Schüsse aus Auto verfehlen zwei Burschen nur knapp

Der Vorfall, der erst am Samstag seitens der oberösterreichischen Polizei bekannt gegeben wurde, spielte sich bereits in der Nacht auf den Nationalfeiertag ab. Gegen 2 Uhr früh fuhr auf dem Parkplatz des City Centers in Braunau am Inn ein schwarzer VW Golf an dem Gebäude vorbei. Plötzlich peitschten Schüsse durch die Nacht, insgesamt sechsmal feuerte der Beifahrer aus dem Auto auf den Eingangsbereich des Hauses. Glasscheiben splitterten, die Tür wurde beschädigt.

Schock für Jugendliche

Nur wenige Meter weiter wurden zwei junge Burschen hautnah Zeugen der schockierenden Szenen. Die Teenager standen gerade am Bankomaten, als die Projektile einschlugen und kamen mit dem Schrecken davon. Nach den Schüssen stieg der Lenker des Golf aufs Gas und raste mit seinen - laut Zeugenaussagen - zwei Mitfahrern in Richtung Raitfeldstraße davon.

Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos, die Exekutive bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den unbekannten Tätern.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Braunau am Inn unter der Telefonnummer 059133/4200 erbeten.