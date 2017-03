Schülern wurde Nudelsuppe mit Larven serviert

Einen unerfreulichen Anblick hatten die Kinder in der Schülerbetreuung der Vorarlberger Tagesmütter an der NMS Mittelweiherburg zu ertragen. Neben Nudeln schwammen auch Insektenlarven in der Suppe. Es handle sich um einen bedauerlichen Zwischenfall, bei dem nie ein Gesundheitsrisiko bestand, berichtete vol.at.

Es sei der erste solche Vorfall gewesen, betont Geschäftsführerin Angelika Hagspiel von den Vorarlberger Tagesmüttern. Das Essen werde vom Catering Mama bringt's geliefert, einem Tochterunternehmen von Recheis. Man selbst habe keinen Einfluss auf die Zubereitun, so Hagspiel. Neben der Gemeinde wurde auch die Lebensmittelbehörde von dem Vorfall informiert.

"Unsere strengen und genauen Kontrollen sorgen dafür, dass wir einen Mottenbefall, der in natürlichen Zutaten leider einmal vorkommen kann, bestmöglich ausschließen können”, betont Elisabeth Senfter von Recheis. Eine Kontrolle der Großküche hätte keine Beanstandungen mit sich gebracht. Vonseiten der Tiroler Tagesmütter will man die Situation nun genauer beobachten.