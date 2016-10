Schüler (14): "Er wollte mir wirklich etwas antun"

Als der Schüler an dem Abend aus der St.- Antons- Kirche kam, habe der Maskierte begonnen, ihn zu verfolgen, berichtete der junge Schüler gegenüber "Heute". Ein zweiter Clown, der neben dem Gotteshaus gestanden sei, soll das Geschehen aus der Ferne beobachtet haben, so der aufgeregte 14- Jährige weiter. In ihm will er auch den Maskenträger vom Praterstern wiedererkannt haben.

"Erst nachgegangen, dann immer schneller nachgelaufen"

Während Letzterer jedoch lediglich beobachtete, sei der zweite Grusel- Clown zur Tat geschritten. "Erst ist er mir nachgegangen, dann immer schneller nachgelaufen", so der Schüler zu "Heute". "Ich glaube, er wollte mir wirklich etwas antun."

Die Verfolgung endete laut dem Teenager schließlich am Reumannplatz. Dort verschwand der Maskenmann in der Dunkelheit.

Video: Erster Grusel- Clown in Österreich gesichtet