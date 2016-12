Schubhäftling "spazierte" mit NGO in Freiheit

Zwei der vier Männer, die am Sonntag durch ein mithilfe eines Wagenhebers aufgezwängtes Fenstergitter aus dem Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel in der Josefstadt entkommen waren, sind mittlerweile wieder gefasst. Einer der Männer, ein Nigerianer, wurde unmittelbar nach seiner Flucht geschnappt, der zweite, ein Algerier, wurde am Montag gegen 17 Uhr in der Donaustadt erwischt. Die beiden übrigen Ausbrecher - zwei Algerier - sind bis dato untergetaucht.

Am Montag dann die nächste böse Überraschung: Einem Tunesier gelang es, sich unter Berater einer Menschenrechtsorganisation zu mischen und mit diesen unbemerkt das Gebäude zu verlassen. "Diese Betreuer kommen regelmäßig in das Polizeianhaltezentrum, um die Schubhäftlinge zu beraten. Beim Betreten des Gebäudes müssen sie sich ausweisen", so Polizeisprecher Roman Hahslinger gegenüber krone.at.

"Wissen noch nicht, wo Fehler passiert ist"

Als die Gruppe - es soll sich dabei um vier bis sieben Personen gehandelt haben - dann das Anhaltezentrum verließ, kam es zum folgenschweren Zwischenfall. "Wie es dem Mann gelang, unbemerkt das Gebäude zu verlassen, wird noch ermittelt. Wir wissen noch nicht, wo oder bei wem hier der Fehler passierte", so Hahslinger. Sowohl die Gruppe der Berater als auch das diensthabende Personal werde derzeit befragt.

Nach seiner gelungenen Flucht tauchte der 27- Jährige jedenfalls rasch unter. Von dem Tunesier sowie den beiden flüchtigen Algeriern fehlt weiterhin jede Spur.

