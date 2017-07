Schreck zur Geisterstunde endet mit 5- Meter- Sturz

Eigentlich wollte sich das Duo lediglich einen Spaß erlauben und ihren Mitschüler erschrecken, doch das Vorhaben ging komplett nach hinten los: Zwei 16- Jährige aus Wien wollten in der Nacht auf Mittwoch in ihrer Ferienunterkunft im Salzburger Pongau über das Schrägdach zum Zimmer des Burschen steigen. Dabei rutschten aber gleich beide aus und stürzten rund fünf Meter in die Tiefe.