Schon 1869 Fahrzeuge mit grünen Taferln unterwegs

"Das grüne Kennzeichen erfreut sich bei den Österreicherinnen und Österreichern großer Beliebtheit. Es macht E- Autos auf den ersten Blick erkennbar. Damit unterstützen wir Gemeinden schnell und unkompliziert, weitere Anreize für saubere E- Autos zu setzen, etwa gebührenfreies Parken", so Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) in einer Aussendung. Kostenloses Parken ist für Elektrofahrzeuge etwa in Graz, Klagenfurt, Villach, Innsbruck, Krems und Wels möglich.

Jörg Leichtfried Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

1226 neu zugelassene Elektroautos

439 der neuen Nummerntafeln wurden von den Zulassungsstellen in Niederösterreich ausgegeben. In Oberösterreich waren es 382 und in der Steiermark 271. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden 1226 reine Elektroautos neu zugelassen. Das entspricht laut Verkehrsministerium einer Steigerung von 23 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2016.

Die grüne Nummerntafel ist seit 3. April in allen Zulassungsstellen erhältlich. Neue Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge sowie einspurige E- Fahrzeuge erhalten das grüne Kennzeichen automatisch. Für bereits zugelassene Elektrofahrzeuge ist der Umstieg nicht verpflichtend.