Schönbrunn: Totgeburt bei den Orang- Utans

"Die regelmäßigen Ultraschalluntersuchungen während der Trächtigkeit, zuletzt vergangene Woche, zeigten eine normale Entwicklung des Fötus, der Herzschlag war gut", so Zootierärztin Hanna Vielgrader. Damit sich "Sol" in Ruhe verabschieden kann, bleibt die Orang- Utan- Anlage vorerst geschlossen - auch im Freiland tragen Affen ihr verstorbenes Jungtier manchmal noch einige Zeit mit sich herum.

"Alle haben sich schon gefreut"

Das Orang- Utan- Weibchen "Sol" wurde 1996 in einem schwedischen Zoo geboren. 2009 kam sie nach Wien und zog in das neue Orang- Utan- Gehege ein. Im Jahr 2012 hatte "Sol" eine Totgeburt, was bei Erstgebärenden häufig vorkommt. Den letzten Orang- Utan- Nachwuchs im Tiergarten gab es mit dem Jungtier "Maya" im Jahr 2004. "Alle haben sich schon sehr auf den Nachwuchs gefreut. Die Besucher haben ständig nachgefragt, die Tierpfleger waren seit Tagen in Bereitschaft. Leider ist es nun sehr traurig ausgegangen", bedauert Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.