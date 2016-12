Schönbrunn "sichert" Adventareal mit Säulen

Bereits am Dienstagabend wurden laut Schönbrunn- Geschäftsführer Franz Sattlecker drei Säulen - je 400 Kilogramm schwer, rund 2,20 Meter hoch und betongefüllt - vor den Eingängen zum Christkindlmarkt aufgestellt.

Foto: Klemens Groh

"Auf Eigeninitiative"

Dies geschah allerdings "auf Eigeninitiative des Schlosses Schönbrunn", wie krone.at von der Wiener Polizei erfuhr. Es handelt sich dabei also um eine Sicherheitsmaßnahme, die parallel zu den angekündigten Schritten des Ministeriums durchgeführt wurde. "Die Poller sollen verhindern, dass ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit einfahren kann", sagte Sattlecker.

Foto: Klemens Groh

Foto: Klemens Groh

Müllcontainer statt Poller

Die Verantwortlichen am Rathausplatz verweisen auf das bereits bestehende Sicherheitskonzept. Nun ist fix, dass dort keine eigenen Poller kommen. Es sei nicht geplant, für die wenigen Tage noch Sperren zu montieren, sagte ein Sprecher von Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ). Man sehe sich aber sehr wohl an, wo es Sinn mache, Sicherheitsvorkehrungen zu adaptieren. Der Weg auf den Christkindlmarkt am Rathausplatz ist aber anderweitig erschwert: Dort wurden, wie schon im Vorjahr, große Müllcontainer aufgestellt. "Die Aufstellung der Baustellen- Mulden ist eine erste Maßnahme, um die Sicherheit weiter zu erhöhen", so Roman Hahslinger, der Sprecher der Wiener Polizei.

Am Rathausplatz sind keine weiteren Sicherungsmaßnahmen geplant. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Zwölf Tote und Dutzende Verletzte in Berlin

Neben Barrieren zum Schutz vor Anschlägen auf Christkindlmärkte wird - wie bereits berichtet - auch die Polizei bis 9. Jänner in "verstärkte Alarmbereitschaft" versetzt. Am Montagabend war in Deutschlands Hauptstadt ein schwarzer Lkw mit polnischem Kennzeichen in den Weihnachtsmarkt vor der Gedächtniskirche gerast . Zwölf Menschen verloren dabei ihr Leben, Dutzende weitere wurden teils schwerst verletzt. Die fieberhafte Suche nach dem möglicherweise bewaffneten Täter läuft auf Hochtouren.

Foto: AP

Betonpoller werden rund um den Weihnachtsmarkt in Erfurt positioniert. Foto: AP

Foto: AP