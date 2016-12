Schönbrunn sichert Adventareal mit 400- kg- Pollern

Nach der Ankündigung von Innenminister Wolfgang Sobotka, ab Mittwoch an "exponierten Stellen der Wiener Christkindlmärkte" Beton- Sperren zu errichten - und es damit Berlin nach dem verheerenden Anschlag am Montagabend gleichzutun -, ist am Mittwoch mit der Begehung der Areale begonnen worden. Im Laufe des Tages sollen nach und nach Barrieren zum Schutz vor möglichen Anschlägen errichtet werden. In Schönbrunn kam man all dem bereits zuvor: Dort ragen bereits drei massive Poller in den Himmel.