Schönborn räumt Umdenken in Flüchtlingsfrage ein

Wie viele andere auch sei er von der großem Zahl der Asylsuchenden überrascht und in seinen Wortmeldungen mittlerweile "vorsichtiger" geworden, so Schönborn am Freitag in der ZiB 2.

Er selbst habe anfangs - wie viele Experten - mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel "Wir schaffen das" gesagt. Doch mit der Zeit habe sich in der Gesellschaft ein Gefühl der Überforderung durch die "unglaubliche Zahl an Flüchtlingen" breit gemacht.

Adabei- TV bei Schönborn: "Unser Land macht Sorgen"

Das Problem habe eine andere Dimension bekommen, weshalb europäische Lösungen notwendig seien, sagte Schönborn. Satt alle Flüchtlinge aufzunehmen, müsse man zuerst auf Hilfe vor Ort setzen, damit die Menschen wieder in ihrer Heimat leben können, so Schönborn. Hoffnung auf Möglichkeiten zur Rückkehr sieht der Kardial derzeit etwa im Irak.

Generell sieht Schönborn angesichts des Terrors eine "große Verunsicherung". an müsse vielleicht einfach lernen, dass das Lebens unsicher sei, sagte der Kardinal.

Kommentar von Doris Vettermann: Realitätssinn

Es sind ungewöhnliche Worte für einen Vertreter der Kirche, die Kardinal Christoph Schönborn über die Flüchtlingsthematik gesprochen hat. Es sind aber auch Worte, die den Realitätssinn des Kardinals unter Beweis stellen. Ja, der enorme Ansturm der Asylwerber hat uns überfordert - ja, das darf man zugeben.

Zu den Realitätsverweigerern zählt hingegen EU- Bürokrat und Kommissionspräsident Juncker. Nach dem Anschlag in Berlin - verübt von einem Tunesier, der als Flüchtling nach Deutschland gekommen war - sagt Juncker allen Ernstes, die EU werde nichts an ihrer Asylpolitik ändern. Diese sieht bekanntermaßen so aus: Auf den griechischen Inseln sitzen Tausende Flüchtlinge fest, der Deal mit der Türkei funktioniert mehr schlecht als recht, von Fairness und Solidarität keine Spur, abgelehnte Asylwerber werden nicht abgeschoben. Das MUSS sich ändern!

Kronen Zeitung