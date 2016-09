Schock in Wien sitzt tief: "Das war wie in Graz"

Am sonnigen Donnerstagvormittag tummelten sich zahlreiche Menschen auf der Quellenstraße in Favoriten. Mitten in das Getümmel raste gegen 11 Uhr plötzlich ein blauer Peugeot. Am Steuer saß Ibrahim C. - ein 21- jähriger gebürtiger Wiener mit türkischen Wurzeln, der aus dem geöffneten Fenster mehrfach "Allahu Akbar" rief.

Foto: Andi Schiel

Passanten gezielt anvisiert

Was in dem jungen Mann zu diesem Zeitpunkt vorging, ist bislang völlig unklar. Fakt ist jedoch, dass Ibrahim C. gezielt Passanten anvisierte und auf sie zusteuerte. Ein Mann konnte sich nur in allerletzter Sekunde mit einem Hechtsprung zur Seite retten. Wie durch ein Wunder wurde bei der Wahnsinnsfahrt niemand verletzt.

Foto: Andi Schiel

Der 21- Jährige konnte angehalten und festgenommen werden. In seiner Einvernahme schwieg der Mann jedoch. Gegen den bislang nicht vorbestraften Wiener wird wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt.

Wiener stehen unter Schock

Indes sitzt der Schock in Wien über die Wahnsinnsfahrt des 21- Jährigen tief. krone.tv hat sich auf der Quellenstraße umgehört. Was die Bevölkerung über die aktuellen Geschehnisse denkt, sehen Sie oben im Video.