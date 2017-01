Schneeräumer auf Salzburger Badesee eingebrochen

Die alarmierte Wasserrettung half dann bei der Bergung des Fahrzeuges. Eigentlich hätte die mehr als 30 Zentimeter dicke Eisschicht auf dem Badesee in Werfenweng ausreichen müssen, um das Gewicht zu tragen. Doch der Arbeiter brach nahe des Ufers im Bereich des Sprungturmes ein.

"Vielleicht war ein Hohlraum Schuld", kann auch Herbert Gewolf von der Wasserrettung Bischofshofen nur mutmaßen. Er und seine Kollegen halfen bei der Bergung des 2,5 Tonnen schweren Gefährts.

Foto: Wasserrettung Bischofshofen

Taucher und Kran im Einsatz

Die Taucher hängten bereits am Sonntag das 2,5 Tonnen schwere Gefährt an. Mit einer Motorsäge vergrößerten sie zudem das Loch, um das Fahrzeug leichter aus dem vier Grad kalten Wasser herausheben zu können. Nachdem die Zufahrt für den Kran freigeschaufelt war, konnte dieser am Montag den Gemeindewagen aus dem See hieven. Es kam zu keiner Umweltverschmutzung.

Iris Wind, Kronen Zeitung