Schneechaos: Lkw- Fahrer beschimpft Asfinag wüst

"Ich will die Arbeiter der Asfinag nicht persönlich beleidigen, aber es muss einmal gesagt werden", postete der Tiroler Josef Herrnegger auf Facebook und stellte dazu ein Video. Der Kraftfahrer filmte am Freitagvormittag seine verschneite Fahrt auf der Kärntner Südautobahn - die zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch nicht geräumt worden war.

"Hat es sich bei euch noch nicht rumgesprochen, dass heute große Wintereinbruch ist? Auch in Kärnten, leilei", richtet der erzürnte Tiroler seine Worte direkt an die Asfinag. So hatte der Lkw- Fahrer auf seiner Fahrt auf dem Autobahnzubringer von Arnoldstein nach Fürnitz keinen einzigen Schneepflug gesehen.

"Weil ihr zu faul seid, aufzustehen"

"Es ist ein Wahnsinn. Alles voll Schnee. Bis die ersten Lkw steckenbleiben. Und dann sind die wieder schuld. Weil ihr zu faul seid, aufzustehen", wird der Tiroler im Ton immer schärfer. Es sei traurig, dass man als Verkehrsteilnhemer für die Benützung der Straße bezahlen müsse. "Und dann seid ihr nicht fähig, irgendwann einmal diesen Scheiß da zu räumen", schäumt der Lkw- Fahrer vor Wut.

Zuletzt richtet Herrnegger seine Worte auch direkt an Verkehrsminister Jörg Leichtfried: "Da kannst einmal aufwachen, Verkehrsminister und Asfinag. Das ist ja ein Witz sowas!"

"Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen"

Das Wut- Video des Tirolers wurde sofort tausendfach geteilt. Herrnegger postete daraufhin gleich weitere Videos zum Schneechaos, die sofort die Runde machten.

Viele User pflichten dem erzürnten Lkw- Fahrer bei: "Da hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Jeder, der ständig über die Grenze fährt kennt die Zustände." Andere finden die Kritik des Tirolers jedoch übertrieben. "Sorry, Leute, aber es ist Winter und da ist nun mal mit Schneefahrbahn zu rechnen. Aufgrund der tiefen Temperaturen der letzten Tage greift der Schnee natürlich sofort und das Salz braucht länger bis es wirkt. Und... nun mal ehrlich, wenn‘s schneit wie aus Eimern können nicht alle Straßenabschnitte zugleich geräumt sein."