Schmugglerring gesprengt: Fleischhauer als Boss

Einer Bande von Zigarettenschmugglern haben burgenländische Zollfahnder das Handwerk gelegt. In nur zwei Monaten hatten die drei Drahtzieher knapp 5000 Stangen Tschick illegal an mehr als 30 Abnehmer in Ostösterreich verkauft. Bei einer Razzia im geheimen Lager flogen die Täter auf. Sie fassten saftige Strafen aus. Die Fäden zog ein Fleischhauer aus Wien.