Schluss mit diesem Regierungszirkus!

Ein von Kern gestelltes Ultimatum ist am Freitag verstrichen. Eigentlich hätte nun Schluss mit dem Regierungszirkus sein sollen. Klarheit, die von der Bevölkerung erwartet wird, gibt es aber keine. In vielen Bereichen liegen bisher lediglich vage Absichtserklärungen vor.

Seit 10 Uhr hatten auch am Freitag abwechselnd verschiedene Arbeitsgruppen auf Minister- und Beraterebene über Lösungen zur Überarbeitung des Regierungsprogramms verhandelt. In der Nacht zuvor soll man sich noch über verschiedene Kapitel im Finanzbereich sehr konkret angenähert haben. Das betrifft unter anderem das Thema wie die "kalte Progression", damit das Einkommen nicht mehr durch automatische Steuererhöhungen aufgefressen wird. Aber auch da sind in den Details plötzlich wieder erneut Fragen innerhalb der Koalition aufgetaucht.

Differenzen um das "Sicherheitspaket"

Und auch bei einer Gesprächsrunde über das "Sicherheitspaket" zwischen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil und Innenminister Wolfgang Sobotka ist bereits von einem weitgehenden Konsens die Rede gewesen. Aber bereits in der Nacht auf Freitag sind schon wieder Differenzen zu Tage getreten. Am besten dokumentieren das die offiziellen Erklärungen dazu.

Verteidigungsminister Doskozil und Innenminister Sobotka Foto: APA/HANS PUNZ, APA

"Nein, das ist ganz und gar nicht so"

Während Sobotka zu einem angeblichen und vorläufigen Kompromiss zur Asyl- Obergrenze sagt, dass es hier "einen guten Weg gibt, vieles erledigt und außer Streit gestellt ist", sagt Kanzler Kern: "Nein, das ist aus meiner Sicht ganz und gar nicht so. Wir brauchen Maßnahmen, die dazu führen, dass wir die Zahl der Flüchtlinge, die nach Österreich kommen, deutlich reduzieren."

Zuletzt war zu hören, die ÖVP hätte vorgeschlagen, man wolle zum Thema der Zahl der Asylanträge für das heurige Jahr über das Wochenende oder bis kommenden Dienstag eine Absichtserklärung erstellen, soll das der SPÖ zu wenig weitgehend sein. Die Befürchtung sei, dass es dann in der gesetzlichen Umsetzung in einigen Wochen zu einer erneuten Auseinandersetzung in dieser Frage kommen könnte.

Ähnlich verläuft auch die Debatte um die Senkung der Lohnnebenkosten. Grundsätzlich besteht zwischen SPÖ und ÖVP Einigkeit, dass es dazu kommen soll. Umstritten ist allerdings, wie die fehlenden 350 bis 450 Millionen Euro dafür wieder hereingebracht werden sollen.

Sozialminister Stöger als vorläufiger Endpunkt

Die Aufzählung der im Detail letztlich ungeklärten Fragen ließe sich noch länger fortsetzen. Die turbulenten Verhandlungen laufen jedoch vorerst unbefristet weiter. Gespräche über den Arbeitsmarkt beziehungsweise die Arbeitszeitflexibilisierung mit Sozialminister Alois Stöger, der allgemein als eher umständlicher Verhandler bezeichnet wird, haben am Freitag den vorläufigen Endpunkt gebildet.

Sozialminister Alois Stöger Foto: APA/HANS PUNZ

Kanzler Kern sagt Reise nach Israel ab

Kanzler Kern hat am Freitag eine seit langem vereinbarte Reise nach Israel abgesagt. Darüber war im Kanzleramt lange beraten worden. Mit auf dem Programm war nämlich vor allem ein Abendessen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu. In Israel geht man mit solchen Absagen allerdings eher locker um. Zudem hat Netanyahu derzeit ohnehin wenig Zeit, weil er wegen einer Korruptionsaffäre, bei der es unter anderem um Champagner und geschenkte Anzüge geht, in seiner Residenz in Jerusalem von den Ermittlern befragt wird.

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu Foto: APA/AFP/POOL/DAN BALILTY

Erste kritische Stimmen aus den Bundesländern

Während die Regierung also um ihren Fortbestand ringt, sind unterdessen weitere Schwierigkeiten für Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner aufgetaucht. In den Parteien werden erste kritische Stimmen an der Verhandlungsführung laut. In der SPÖ läuft das noch leiser ab, in der ÖVP wie gewohnt lauter. Zu Wort gemeldet haben sich jedoch am Freitag ganz öffentlich die Landeshauptleute aus der Steiermark und aus dem Burgenland.

Hans Niessl Foto: APA/Herbert Neubauer

Die SPÖ soll sich eine andere Mehrheit suchen

Landeshauptmann Hans Niessl hat dabei scharf auf die ÖVP reagiert. Niessl: "Wenn man mit der ÖVP einige wichtige Kernthemen nicht umsetzen kann, dann sollte man sich eine andere Mehrheit im Parlament suchen." Niessl führt bekanntlich im Burgenland eine Koalition mit der FPÖ an. Und Kern hat erst unlängst im ORF- Radio die SPÖ und die FPÖ als die einzigen Kräfte bezeichnet, die im Land etwas verändern wollen.

Kronen Zeitung