Schlüssel zu Horrorhaus gingen an neue Besitzerin

"Wirtsfrau kauft Fritzl- Haus!" - "Fritzl- Haus ist verkauft!" - "Horror- Haus geht an Sex- Bar- Besitzer!" Diese Nachrichten verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, die Schlagzeilen überschlugen sich: Ingrid Houska - seit 22 Jahren Chefin des Stadtbrauhofes - waren die Strapazen bei der Schlüsselübergabe im Büro des renommierten Masseverwalters Walter Anzböck in Tulln (NÖ) Dienstagvormittag anzusehen.

Neo-Hausbesitzerin Ingrid Houska und Masseverwalter Walter Anzböck. Foto: Klemens Groh

Die Schlüssel zum Horrorhaus in Amstetten. Foto: Klemens Groh

Leistbare Wohnungen für Personal

Vor allem wegen der Debatten um die "Varieté"- Bar Josefine, in der aber allein ihr Ehemann die Geschäfte führt. "Die neue Immobilie ist reines Eigentum meiner Frau", sagt Herbert Houska (57). Und sie hat mit dem Haus, in dem Horror- Vater Josef Fritzl seine Tochter und sieben Inzest- Kinder 24 Jahre im Keller einsperrte, vor, darin leistbare Wohnungen für ihr Personal zu schaffen. 160.000 Euro blätterte sie für das Konkursobjekt hin - Josef Fritzl (81) willigte per Unterschrift aus der Zelle persönlich ein.

Foto: APA/ HELMUT FOHRINGER, Krone Grafik, krone.at-Grafik

Foto: APA/Helmut Fohringer