Schleppermafia verdiente in 10 Jahren 15 Mio. Euro

"Über drei Schlepperrouten schleusten die Menschenhändler in den vergangenen zehn Jahren Illegale nach Wien", so NÖ- Landespolizeidirektor Franz Prucher, "dabei wurden die Flüchtlinge unter grauenhaftesten Umständen in elendslangen Fahrten über den Balkan oder über die Ukraine bis in die Donaumetropole gebracht." Zuletzt sieben Männer, vier Tage lang eingesperrt in einen Tankwagen mit einem Liter Wasser.

"Internationale Vernetzung ist erfolgreichste Waffe"

"Unsere Strategie der internationalen Vernetzung ist die erfolgreichste Waffe im Kampf gegen diese Mafia", gratulierte Innenminister Wolfgang Sobotka den "NÖ- Schlepper- Jägern". Um die länderübergreifende Polizei- Phalanx zu unterstreichen, hatte der ÖVP- Minister auch Kollegen aus Ungarn und Serbien geladen. Schließlich haben diese Kriminalisten mit den rot- weiß- roten Fahndern eine der rücksichtslosesten Schlepperzellen zerschlagen - und deren Hintermänner verhaftet.

NÖ-Sicherheitsdirektor Prucher, Minister Sobotka und BK-Oberst Gerald Tatzgern (v.l.n.r.) Foto: Klemens Groh

8000 Euro "Reisegebühr" pro Kopf

Die elfköpfige türkischstämmige Bande hatte Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak, Afghanistan oder Pakistan pro Kopf um 8000 Euro "Reisegebühr" verfrachtet. Von Wien aus wurden die illegal Eingeschleusten nach Deutschland, Schweden oder Frankreich weitertransportiert. Tausende, unter ihnen viele junge männliche Wirtschaftsflüchtlinge, tauchten auch bei uns unter.

Skurriles Detail: Ein 39 Jahre alter kosovarischer Kundschafter der Türkenbande lebte laut seiner Aussage "nach einem Forstunfall in Österreich seit Jahren von einer monatliche Versehrtenpension von 2.700 Euro" - Haft!

Christoph Matzl, Kronen Zeitung