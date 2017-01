Schlägerei an Schule: 15- Jähriger schwer verletzt

Zu dem Vorfall war es am Vormittag gekommen. Zunächst waren mehrere Schüler in einen verbalen Streit geraten, der schließlich in Handgreiflichkeiten eskalierte. Das Motiv der Auseinandersetzung ist nicht bekannt. Der Mitschüler, der den Pongauer verletzt hat, stammt aus Syrien. Der Fall werde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, hieß es am Dienstag seitens der Landespolizeidirektion Salzburg.

Foto: Andreas Graf (Symbolbild)

Keine Verletzungsabsicht

Laut Pflichtschulinspektor Peter Glas darf der junge Syrer aber weiterhin den Unterricht in der Neuen Mittelschule Obertrum besuchen. Die Direktorin der Neuen Mittelschule habe mit den Schülern den Vorfall ausführlich besprochen, so der Pflichtschulinspektor. "Es war ein Schock für alle Beteiligten." Und: "Es war keine vorsätzliche Tat", stellte Glas klar. Die Verletzung sei im Zuge einer Auseinandersetzung passiert, es sei keine Verletzungsabsicht dahintergestanden.

Keine Gefährdung

Auch in der Wohngemeinschaft, in der der 15- Jährige untergebracht ist, sei über das Vorgefallene gesprochen worden. Aus schulischer Sicht sei die Rangelei, die nicht während des Unterrichts stattgefunden habe, nicht zu verhindern gewesen. Da keine dauerhafte Gefährdung bestehe, dürfe der Schüler weiterhin in der Klasse bleiben.