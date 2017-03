Schläger- Trio stellt sich selbst bei der Polizei

Der Fahndungsdruck wurde offenbar zu groß: Jene drei Verdächtigen, die nach einer Rauferei vor der Wiener U- Bahn- Station Handelskai am 17. Dezember - drei Beteiligte wurden damals verletzt - von der Polizei gesucht wurden, haben sich am Samstag selbst bei der Polizei gestellt. Sie zeigten sich zu den Vorfällen geständig, wollen teils allerdings in Notwehr gehandelt haben. Ein 25- Jähriger wurde in die Justizanstalt eingeliefert, die beiden anderen Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.