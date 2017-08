Schimmelhölle für Familie: Versicherung ziert sich

Es war ein schon recht feucht- kühler Herbsttag im vergangenen Jahr, als der Keller der Familie Guschlbauer plötzlich unter Wasser stand. Zwar war die Bestürzung groß, doch die Hoffnungen ruhten auf der VAV- Versicherungs- Aktiengesellschaft, die tatsächlich einen Gutachter losschickte - und zwar erstmals am 27. des betreffenden Monats. "Seither haben sich die Experten die Klinke in die Hand gegeben", so die verzweifelte Hausbesitzerin.

Kein Happy End in Sicht

Achtmal kam der Gutachter der Sanierungsfirma, ebenso oft wurde alles fotografiert und protokolliert. Lediglich eine Probetrocknung wurde bewilligt und vereinbart, aber auch die kann nicht durchgeführt werden, da uns von der VAV kein Geld überwiesen wird. Ein Happy End ist nicht in Sicht. Letzter Stand: Das Spiel soll von Neuem beginnen, wieder mit einem neuen Gutachter.

Annemarie Guschlbauer: "Ich lebe seit einem Jahr in einem Haus, wo alle verschimmelten Sachen wegen des Versicherungswirrwarrs stehen bleiben mussten. Und in den Keller können wir auch nicht." Die Familie hat inzwischen Klage eingereicht.

