Schilfbrand auf 15.000 Quadratmetern im Burgenland

Zu dem Brand kam es gegen 13.30 Uhr zwischen Winden am See im Bezirk Neusiedl und Breitenbrunn im Bezirk Eisenstadt- Umgebung. Die Einsatzkräfte mussten das Feuer mangels geeigneter Zufahrtsmöglichkeiten, vom See aus bekämpfen.

Die Feuerwehren Purbach und Neusiedl rückten deshalb mit ihren Booten aus. Auch das Privatboot eines Feuerwehrmitglieds aus Winden am See wurde mit einer Löschvorrichtung ausgerüstet und kam ebenfalls bei den Löscharbeiten zum Einsatz. Kurz vor 15 Uhr konnte der Brand gelöscht werden.