Schatten über 1.- Mai- Kundgebung der SPÖ in Wien

Seine 1.- Mai- Premiere am Wiener Rathausplatz hat sich Bundeskanzler und SPÖ- Chef Christian Kern vermutlich anders vorgestellt: Die Kundgebung zum Tag der Arbeit ist vom Wiener SPÖ- Parteitag und den schlechten Ergebnissen für Landesparteichef Michael Häupl und das Präsidium überschattet. Kern zeigte sich in seiner Rede bezüglich des Wiener Landesparteitag- Ergebnisses zwar nachdenklich, gab sich aber zugleich kämpferisch: "Unser wahrer politischer Gegner ist nicht in unseren Reihen zu suchen."