Schaffner wirft 13- Jährigen aus dem Zug

Der 13- jährige Niklas aus Innsbruck wollte Samstagmittag nach einem Besuch bei einem Freund in Fritzens mit dem Regionalzug nach Hause fahren. Doch als er bei der Fahrscheinkontrolle in seinem Rucksack nach seinem Ganzjahresticket suchte, fiel dem Gymnasiasten auf, dass er seine Geldtasche mit sämtlichen Ausweisen und eben dem Fahrschein bei seinem Kumpel vergessen hatte.

Obwohl der Bub dies dem Schaffner mitteilte und auch total verzweifelt zu ihm meinte, dass seine Mutter das Ticket sofort in Innsbruck nachbringen könnte, blieb der Zugbegleiter knallhart. Ganz alleine, ohne Geld und Ausweis warf er Niklas am nächsten Bahnhof einfach aus dem Zug.

"Will mir nicht ausmalen, was passieren hätte können"

"Der Bahnhof Baumkirchen/Volders befindet sich im Nirgendwo. Weit und breit war keine Menschenseele", ist die Mutter des 13- Jährigen noch immer fassungslos. Zum Glück hatte Niklas sein Handy dabei und konnte seine Mama um Hilfe rufen. "Der Schaffner wusste nicht, dass mein Sohn ein Handy dabei hat - und ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren hätte können, wenn sein Akku leer gewesen wäre", ist die Innsbruckerin sauer.

Sofort setzte sich die Frau in ihr Auto, fuhr rund 20 Kilometer zu ihrem Sohn, um ihn abzuholen. Via E- Mail an das Kundencenter der ÖBB ließ Niklas' Mutter ihrer Wut freien Lauf. Reaktion erhielt sie darauf aber noch keine. Vonseiten der ÖBB war am Sonntag niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Samuel Thurner, Kronen Zeitung