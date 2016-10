Sattelschlepper löst Serienunfall in Tunnel aus

Kurz nach 11 Uhr ist am Freitag in Oberösterreich ein mit Pkws beladener Sattelschlepper gegen die Wand einer Tunnelnische gekracht. In Folgeunfälle waren sechs Lkws und vier Autos verwickelt. Nach dem Unfall in dem 2,3 Kilometer langen Kienbergtunnel war der Verkehr auf der Pyhrnautobahn sechseinhalb Stunden unterbrochen.