Sanitäter befreien Opfer mit bloßer Muskelkraft

Der Taxifahrer war kurz vor 9 Uhr auf der A4 unterwegs, als ihm plötzlich ein Fiat von hinten auffuhr. Beide Lenker blieben glücklicherweise unverletzt und stiegen aus ihren Wagen aus, um die Unfalldaten aufzunehmen.

Foto: MA 68 Lichtbildstelle

In diesem Moment raste jedoch plötzlich ein SUV heran. Der Taxifahrer wurde von dem Fahrzeug erfasst, unter den am ersten Unfall beteiligten Fiat geschoben und eingeklemmt. Durch Zufall kam die Besatzung eines Rettungsautos vorbei. Die beiden Sanitäter Oliver N. und Martin K. erkannten sofort den Ernst der Lage und schritten zur Tat. "Die Männer hoben die Wagen an und zogen den Taxifahrer heraus", so Corina Had, Mediensprecherin der Berufsrettung Wien gegenüber krone.at.

Oliver N. und Martin K. sind die Helden des Tages. Foto: Berufsrettung Wien

Anschließend versorgten sie den Mann, der - wie durch ein Wunder - ohne allzu schwere Verletzungen davonkam.

Foto: MA 68 Lichtbildstelle