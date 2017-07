Samstags- Demo am Wiener Ring sorgt für Staus

Die Kundgebung wird nach Informationen des ARBÖ am Nachmittag für eine zeitweise Sperre der Ringstraße sorgen. Der Demonstrationszug wird sich vom Reiterdenkmal am Schwarzenbergplatz ab ca. 16.45 Uhr in Richtung Ringstraße auf den Weg machen. Die Teilnehmer ziehen dann über die Ringstraße zum Äußeren Burgtor und weiter zum Heldenplatz. Das Ende der Kundgebung ist gegen 19 Uhr vorgesehen.

Behinderungen auch durch Baustellen

Autofahrer können lokal über Lothringerstraße, Getreidemarkt und den weiteren Verlauf der Zweierlinie ausweichen. Großräumig besteht eine Ausweichmöglichkeit über den Gürtel. "Allerdings müssen Autofahrer auf beiden Strecken mit Einengung durch Baustellen rechnen", so ARBÖ- Sprecher Thomas Haider. Trotz des geringeren Verkehrsaufkommens während der Sommermonate müssen Autofahrer sowohl vor der Ringsperre als auch auf den Ausweichstrecken Staus und längere Verzögerungen einkalkulieren.

"Wer in die City will, sollte auf die U- Bahn- Linien umsteigen, da auch die Straßenbahnlinien entlang des Rings und die Buslinien im 1. Bezirk von der Ringsperre betroffen sein werden", so der Verkehrsexperte.