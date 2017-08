Salzburg wählt am 26. November neuen Bürgermeister

In der Stadt Salzburg haben sich die Fraktionen des Gemeinderats am Dienstagnachmittag auf den 26. November als Termin für die Bürgermeisterdirektwahl verständigt. Die Neuwahl war notwendig geworden, weil Amtsinhaber Heinz Schaden (SPÖ) am Montag nach dem nicht rechtskräftigen Schuldspruch im Untreue- Prozess seinen Rücktritt in der nächsten Gemeinderatssitzung am 20. September angekündigt hatte .