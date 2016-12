"Sahen Menschen, die regungslos am Boden lagen"

Sandro Egger (27) aus Mils in Tirol wollte eigentlich mit einem Freund ein paar entspannte Tage in Berlin verbringen, doch das Attentat am Breitscheidplatz am vergangenen Montag änderte ihre Pläne. Nur ganz knapp entkamen sind dem Anschlag und konnten gesund in die Heimat zurückkehren.