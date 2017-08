Sabotageakt: "Zu milder Umgang" mit Asylwerbern

Für Ärger und Unverständnis haben zwei 16- jährige Asylwerber gesorgt, die - wie berichtet - in Rohrbach an der Gölsen in Niederösterreich Baumstämme auf Gleise gelegt hatten. Auch wenn rechtzeitig Alarm geschlagen und so ein Zugunglück verhindert wurde, prangert FPÖ- Nationalrat Christian Hafenecker den "zu milden Umgang" mit den Verdächtigen an.