Sabine Oberhauser erlag Krebsleiden

Sabine Oberhauser hatte im Februar 2015 ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Die 53- Jährige, die seit September des Vorjahres auch Frauenministerin war, musste seitdem mehrere Aufenthalte im Krankenhaus wegen Operationen, Chemotherapie und anderen Erkrankungen auf sich nehmen.

Ministerin war für viele Menschen ein Vorbild

Bundesministerin Oberhauser ging stets ehrlich und offen mit ihrem schweren Krebsleiden um und ließ auch regelmäßig die Öffentlichkeit an ihrem Kampf dagegen teilhaben. So teilte sie etwa nicht nur die Erkrankung selbst via Facebook mit, sondern hielt die Öffentlichkeit auch über dieses Medium auf dem Laufenden und erschien mit abrasierten Haaren bei der wöchentlichen Ministerratssitzung. Sabine Oberhauser war damit für viele Menschen ein Vorbild, hatte in sozialen Netzwerken zahlreiche Anhänger, die ihr stets Mut zusprachen und Kraft gaben.

Im Video: Die "Krone" zu Besuch bei Ministerin Oberhauser

Nachdem es der SPÖ- Politikerin zuletzt eigenen Angaben besser gegangen war, hatte sie Anfang Februar erneut stationär im Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Wie auf ihrer Facebook- Seite mitgeteilt wurde, litt sie an einer akuten Bauchfellentzündung.

Mit Conny Bischofberger sprach Sabine Oberhauser im Sommer 2015 mehrmals über ihre Krankheit, das Leben und den Tod. "Der Tod ist sicher näher gerückt. Greifbarer geworden", redete Oberhauser damals offen über ihre Gedankenwelt und den Umgang mit der Krankheit.

Sabine Oberhauser im Gespräch mit Conny Bischofberger Foto: Martin A. Jöchl

Über den Krebs sagte sie: "Ich finde mich damit ab, dass er da ist. Und hoffe, dass der Weg, den ich gehe, der richtige ist. Es ist übrigens ein sehr steiniger Weg ..." Auf Kritik an ihrem offensiven Umgang mit der Krankheit angesprochen, entgegnete sie, dass da kein Kalkül dahinter sei, "keine Überlegung, ob es mir schadet oder nutzt".

Politikerin hinterlässt Mann und zwei Töchter

Geboren wurde Sabine Oberhauser am 30. August 1963 in Wien. Sie hinterlässt einen Ehemann, den Radiologen Gerold Oberhauser, und zwei Töchter. Ihre beiden Töchter Sophie und Franzi kamen unmittelbar nach ihrem Medizinstudium 1987 bzw. 1990 zur Welt. Erst dann ging es Oberhauser beruflich als Ärztin so richtig an.

Foto: Peter Tomschi

Die Fachärztin für Kinderheilkunde und Allgemeinmedizin war - bis zu ihrer Beförderung zur Gesundheitsministerin - ab 2009 Vizepräsidentin des ÖGB und ab 2013 Frauenvorsitzende im Gewerkschaftsbund. Sabine Oberhauser saß zudem als Gesundheitssprecherin für die SPÖ im Nationalrat. Auch frauenpolitisch engagierte sie sich. Seit 2004 war Sabine Oberhauser Mitglied des Vereins der Wiener Frauenhäuser, bis 2006 war sie Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings und Vorstandsmitglied der European Womens's Lobby.