Rumäne zerrt Ehefrau nach Taser- Attacke in Auto

Zwei Wochen lang drohte er ihr, dann wollte ein 43- Jähriger seinen Worten Taten folgen lassen: Ein Rumäne hat am Dienstagnachmittag seine Ehefrau - die 42- Jährige lebt in Klagenfurt - mit Fäusten und einem Taser attackiert, um sie gewaltsam nach Rumänien zurückzuholen. Als er die verletzte Frau in sein Auto zerrte, riefen Augenzeugen die Polizei. Die Beamten konnten den Mann nach kurzer Fahndung noch in Klagenfurt stoppen und das Opfer befreien. Der Verdächtige wurde festgenommen.