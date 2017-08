Rumäne begrapscht Mädchen (8) in Wiener Schwimmbad

Das Mädchen planschte gerade in einem Schwimmbecken des Hütteldorfer Bades, als ihm sich der 44- Jährige plötzlich näherte und es am Rücken sowie an der Brust berührte. Die Mutter des Kindes wurde auf die Situation aufmerksam, zog ihre Tochter aus dem Becken und alarmierte sie sofort den Bademeister, der wiederum die Polizei verständigte.

Anzeige auf freiem Fuß

Als die Beamten den 44- Jährigen zur Rede stellten, bemerkten diese die offensichtliche Alkoholisierung des Mannes. Ein daraufhin durchgeführter Alkotest ergab über zwei Promille. Der stark Betrunkene machte zu den Vorwürfen keinerlei Angaben. Er wurde wegen sexueller Belästigung auf freiem Fuß angezeigt.