Rot und Schwarz schon wieder im Streitmodus

Drozda zeigte sich sichtlich verärgert über den Innenminister. Der angeblich neue Entwurf sei "zu 98 Prozent jener Vorschlag, den die SPÖ schon vor drei Wochen zurückgewiesen hat", weil dieser eben klar verfassungswidrig sei, so Drozda. Und der Kanzleramtsminister wurde noch deutlich schärfer (siehe Kommentar von Doris Vettermann unten).

SPÖ- Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler legte nach: Der Innenminister sei "nicht willens und nicht in der Lage, seine Arbeit zu machen". Und auch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil stimmte in die Kritik an Sobotka mit ein.

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil Foto: Gerhard Gradwohl

Sobotkas Plan sieht vor, dass er mit dem Außenminister Auftritte ausländischer Politiker untersagen darf . Im Innenministerium schäumt man angesichts der SPÖ- Attacken und betont, dass man sich auf die Menschenrechtskonvention beziehe. Das Versammlungsverbot wird nun zur Belastungsprobe für die Koalition.

Kommentar von Doris Vettermann: Worum es geht und worum nicht

Sie können einfach nicht miteinander. Und sie wollen nicht. Anders ist es nicht zu erklären, dass sich SPÖ und ÖVP am Dienstag beim Ministerrat noch artig und einig zeigten und türkische Wahlkampfauftritte in Österreich zum gemeinsamen Feind erklärten, den es gelte, draußenzuhalten. Doch der Friede dauerte nur kurz.

Innenminister Wolfgang Sobotka konnte das Nachtreten nicht lassen und mokierte sich über die "Stimmungsschwankungen" des Kanzlers. Die SPÖ - auch nicht fad - ging am Donnerstag zum Gegenangriff über. Kanzleramtsminister Thomas Drozda nennt Sobotkas Entwurf "völlig untauglich", im Gespräch mit der "Krone" wird er noch deutlicher. Sobotkas Verhalten sei "unkollegial", der Innenminister sei wie "Dr. Jekyll und Mister Hyde". Im Vier- Augen- Gespräch angenehm und kompromissbereit, doch sobald er den Verhandlungstisch verlasse, verwandle er sich.

Die Antwort der ÖVP wird deftig ausfallen und schon ist der Koalitionsstreit wieder in vollem Gange. SPÖ und ÖVP sollten nicht den Fehler machen, sich nach ihrem gefühlten hundertsten "Neustart" zu sicher zu fühlen, nur weil FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache bei seinem Aufstieg zuletzt etwas Sand ins Getriebe geraten war.

Getoppt wird all das nur noch durch die EU, wo überhaupt jeder gegen jeden spielt. Um die Sache geht es in beiden Fällen schon lange nicht mehr, sondern nur um den eigenen Vorteil. Traurig. Oder auch: Ein Skandal.