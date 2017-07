Rollstuhl kracht gegen Beet - 87- Jährige verletzt

Dramatischer Unfall am Freitagnachmittag im oberösterreichischen Lengau: Bei einem Spaziergang durch den Ort hatte sich der Rollstuhl einer 87 Jahre alten Frau plötzlich selbstständig gemacht. Die Betreuerin der Pensionistin war durch ein Telefonat mit dem Handy abgelenkt und bemerkte nicht, dass der Gehwagen in Bewegung geriet. Der Rollstuhl krachte schließlich gegen ein Gartenbeet, die Pensionistin erlitt Verletzungen an den Beinen.